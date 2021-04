LEGGE UMANITARIA Approvato all'unanimità il pdl per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati Affidamenti consentiti a famiglie e singole persone, con precisi requisiti

Con l'approvazione all'unanimità del pdl San Marino si dota dello strumento legislativo necessario per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati. Bambine e bambini come quelli dei campi profughi di Samos e di altre isole greche dove sopravvivono, senza genitori, in condizioni disperate e disumane. Il progetto di legge è stato redatto con il contributo di numerose associazioni e della società civile. E' arrivato in aula dopo l'approvazione, all'unanimità, di un ordine del giorno presentato dal consigliere Sara Conti, votato lo scorso 1° luglio. Riconosciuto un ruolo importante, nella predisposizione del progetto di legge, anche al Presidente della Commissione Esteri Paolo Rondelli. La possibilità di accogliere in affidamento è aperta a famiglie e anche a singole persone, in possesso di precisi requisiti, anagrafici, morali ed economici. Il tutto con il vaglio del tribunale, del servizio minori e della Direzione Affari Giuridici del Dipartimento. La procedura di affidamento è seguita da alcune organizzazioni autorizzate il cui elenco verrà predisposto dal Congresso di Stato. Per le famiglie affidatarie previste anche agevolazioni fiscali e un fondo di sostegno.

