CONSIGLIO GRANDE E GENERALE Approvato all'unanimità odg contro le infiltrazioni della criminalità organizzata In un comunicato Rete esprime soddisfazione per il documento reso pubblico ma ritiene che pubblici avrebbero dovuto essere anche la comunicazione della commissione antimafia e il dibattito

Dopo una lunga seduta a porte chiuse il Consiglio Grande e Generale ha trovato l'unanimità – 40 voti su 40 – sull'ordine del giorno redatto a seguito del dibattito che si è sviluppato dopo un riferimento all'aula della Commissione per il fenomeno delle infiltrazioni della criminalità organizzata. Ad accendere l'attenzione della cosiddetta “commissione antimafia” l'audizione dei responsabili degli uffici di controllo che hanno rilevato, a partire dai primi mesi del 2021 al settembre 2022, attività economiche sammarinesi collegate, in qualche misura, ad organizzazioni criminali operanti in Italia. Con l'ordine del giorno approvato, il Consiglio impegna il Governo a dare maggiore impulso alla sinergia di tutti gli apparati dello Stato nella lotta al contrasto delle infiltrazioni di organizzazioni criminali. Si propone quindi, l'istituzione di gruppi di lavoro specifici e si dà mandato al Governo per emanare tempestivamente anche interventi normativi, per potenziare la prevenzione e i controlli in settori ritenuti sensibili; per introdurre azioni amministrative utili a stroncare sul nascere le possibili distorsioni; per rendere accessibili ai soggetti designati, il registro dei titolari effettivi, dei beneficiari dei trust e dei mandati fiduciari ed anche delle banche dati utili per prevenire fenomeni di 'prestanomato'. Rete, con un comunicato, è stato il primo gruppo esprimere soddisfazione per il fatto che l'odg sia stato reso pubblico, ma pubblici, a parere del gruppo politico, avrebbero dovuto essere anche la comunicazione della commissione antimafia e il dibattito in aula. Conclusa la seduta segreta il Consiglio ha approvato all'unanimità una riforma della norma sul comitato di Bioetica – che potrà quindi contare d'ora in poi su una sua segreteria tecnico scientifica – e si è avviato il dibattito sulla legge per il “Diritto dell’Informazione e dei Media”, portata dal Segretario di Stato Lonfernini. La maggioranza ha già annunciato il suo sostegno, l'opposizione invece ha già dichiarato l'astensione, riconoscendo migliorie per il settore ma non tali da poter votare favorevolmente l'intero articolato.

Nel video il commento del Presidente della Commissione 'Antimafia', Pasquale Valentini

In allegato il pdf completo

[Banner_Google_ADS]



File allegati Il pdf completo del Consiglio Grande e Generale

I più letti della settimana: