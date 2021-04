Approvato all'unanimità ordine del giorno per il riconoscimento del Long Covid

Il Consiglio ha ripreso i lavori in mattinata completando la ratifica degli ultimi due decreti Covid. Il secondo è stato modificato con l'approvazione di un emendamento di RF in ragione del quale decade il divieto, per bar e ristoranti, di mettere a disposizione della clientela giornali e riviste per la lettura. Approvato, dopo alcune modifiche concordate con tutte le altre forze politiche, l'ordine del giorno sul Long Covid proposto da Sara Conti, Miriam Farinelli e Maria Catia Savoretti di Repubblica Futura. Prevede una serie di impegni compresa la sensibilizzazione del Comitato Esecutivo Iss sul riconoscimento dei postumi a lungo termine del Covid 19. In seduta serale la proroga di altri sei mesi per l'attività della commissione d'inchiesta sulle banche che altrimenti avrebbe dovuto concludersi entro il 5 maggio.