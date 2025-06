Approvato il "Made in San Marino", opposizioni all'attacco del Segretario Gatti

Con 10 voti favorevoli e l’astensione di Repubblica Futura e Rete, la Commissione Finanze ha approvato in sede referente il progetto di legge sui contrassegni “Made in San Marino” e “100% Made in San Marino”, e sull’istituzione del Registro delle “Botteghe Storiche”. Relatore unico sarà Gaetano Troina di Domani Motus Liberi che aveva presentato il testo insieme alle forze di maggioranza. Soddisfatta la presidente della Commissione, Silvia Cecchetti. “E' stata una giornata importante – commenta - per il brand San Marino.

Il pdl approvato offre nuove tutele, apre a prospettive interessanti e nonostante le astensioni, il clima è stato costruttivo. Positiva – afferma - anche la condivisione sull’adesione del Paese all’Expo, rilanciata dopo i riferimenti del Commissario Generale sulle edizioni di Dubai e Osaka”.

In seduta serale raffica di critiche delle opposizioni al Segretario di Stato alle Finanze Marco Gatti definito “un uomo solo al comando” e accusato di accentrare le decisioni economiche in modo autoreferenziale, su temi di prioritaria importanza come debito pubblico e riforma dell’IGR. Ampia e trasversale, invece, la solidarietà nei confronti di chi fu colpito ingiustamente dal caso “Varano”, con la volontà unanime di fare squadra per recuperare il possibile. In chiusura, la presidente Cecchetti ha anticipato alcuni dei prossimi temi in agenda per luglio e cioè: cartolarizzazione, statuto di Banca Centrale e Icee.