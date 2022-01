Approvato in sede referente il pdl su misure cautelari e processo penale

In seduta serale la Commissione Consiliare Affari Costituzionali e Istituzionali ha approvato il progetto di legge sulle misure cautelari e l'efficienza del processo penale. L'opposizione non ha partecipato al voto finale in dissenso, in particolare, con l'articolo 7 che introduce, in precise circostanze, il terzo grado di giudizio. Un aspetto che, secondo Rf e Libera, che dovrebbe essere oggetto di un confronto più approfondito. Nel pomeriggio i lavori riprendono con l'esame in sede referente del quarto pdl del pacchetto giustizia, sull'astensione e la ricusazione dei giudici.