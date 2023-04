Approvato Odg di maggioranza per aggravare pene per reati contro lo Stato

In apertura di seduta il Consiglio Grande e Generale ha approvato con 31 voti favorevoli, 13 contrari e un astenuto un ordine del giorno sottoscritto da tutti i gruppi di maggioranza. Il documento impegna il Congresso di Stato a definire provvedimenti per l'introduzione del reato di traffico di influenze e per aggravare le pene previste per alcuni reati ai danni dello Stato, come l'appropriazione indebita e l'amministrazione infedele. L'ordine del giorno impegna inoltre l'ufficio di presidenza a prevedere un comma, in una prossima seduta del Consiglio, in cui il Congresso di Stato riferisca a proposito delle iniziative assunte a tutela degli interessi dello Stato per il recupero dei danni subiti e dei patrimoni che gli autori di condotte contro l'economia pubblica potrebbero aver nascosto. Sullo sfondo le vicende giudiziarie della galassia Banca Cis e il procedimento in corso in cui è imputato il giudice Alberto Buriani. Favorevole tutta la maggioranza, contrarie le opposizioni soprattutto per le premesse dell'odg, riguardo ai rapporti di esponenti di Adesso.sm con il Giudice Buriani. Astenuto il consigliere del Pdcs Pasquale Valentini