Approvato regolamento per amministratori di Società di Capitali senza dipendenti.

Riunita ieri la Commissione Lavoro - sentita la proposta della Segreteria per il Lavoro sull'adozione di una regolamentazione ad hoc per gli amministratori di Società di Capitali senza dipendenti - ha approvato all’unanimità il documento che regola il rapporto di lavoro degli amministratori con inquadramento come operativi, individuando i criteri fondamentali per l’esenzione, in particolare i codici Ateco delle attività che ne potranno beneficiare, nonché il limite di fatturato. Nella stessa commissione è stata anche definita la deroga in merito ai limiti per i distacchi nel settore edile. Soddisfazione dal Segretario Lonfernini: “Questo documento – ha detto - rappresenta un ulteriore tassello al completamento del percorso riformatore del mercato del lavoro”.

