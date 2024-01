CONSIGLIO GRANDE E GENERALE Approvazione bipartisan per la legge sulla fibromialgia Aula impegnata in mattinata nell'esame delle istanze. Convocata per le 13 la conferenza stampa di Libera, Psd e Ps, per ufficializzare l'alleanza in vista delle elezioni

Al centro dei lavori in Consiglio, in mattinata, le istanze d'arengo. Approvata, in avvio di seduta, quella per la dotazione di collari GPS per i cani da soccorso. Respinta invece quella per una nuova rotatoria lungo la superstrada a Domagnano. Ieri sera ne erano state approvate altre due all'unanimità: la prima “affinché si trovi una soluzione che consenta di reperire loculi presso il Cimitero di Faetano”, la seconda “per l’installazione di dispositivi per la riduzione della velocità dei veicoli in Via del Passetto a Fiorentino”. Il Consiglio, ieri sera, ha inoltre approvato, con 42 voti favorevoli e un non votante, la legge a tutela dei soggetti affetti da fibromialgia. Convocata intanto per le 13 la conferenza stampa di Libera, Psd e Ps, per ufficializzare l'alleanza in vista delle prossime elezioni politiche.

