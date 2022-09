Approvazione Legge IVG: profonda amarezza da Uno di Noi

L’Associazione Uno di Noi esprime - in una lunga nota - amarezza gli esiti della votazione consiliare del 31 agosto. Uno di Noi rileva la permanenza nel testo di incongruenze, iniquità e forzature come – scrivono - la negazione della figura del padre, le violazioni del diritto di famiglia, la discriminazione lavorativa degli obiettori di coscienza, e l’educazione alla sessualità dei ragazzi. Il comitato sottolinea che la vittoria referendaria non deve essere un vincolo per i consiglieri per approvare la legge dato – scrivono – che non esiste vincolo di mandato e che meno di un cittadino su tre si è recato alle urne. Infine Uno di Noi torna parlare della possibilità del parto in anonimato per la quale – anticipano – si batteranno perché anche San Marino si doti di una adeguata normazione di questo istituto.