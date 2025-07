AR chiude gli incontri post Congresso. Focus anche su IGR e Cittadinanza

Chiuso il ciclo di incontri post Congresso, Alleanza Riformista vuole tradurre in azione politica i contenuti della mozione finale, illustrati in questi giorni a partiti, categorie economiche e sindacati. Conferma il suo impegno per uno sviluppo sostenibile e innovativo, il rafforzamento del sistema sanitario e del welfare pubblico, la modernizzazione istituzionale, il rilancio di istruzione, cultura e infrastrutture digitali.

Guarda ad una politica estera "coerente con la vocazione internazionale del Paese" e sostiene l'attuazione ordinata e trasparente dell’Accordo di Associazione con l’Unione Europea. Non sono mancati riferimenti alla stretta attualità, a partire dall'IGR. “Tema caldissimo” – commenta il Segretario di AR Gian Nicola Berti.

“Abbiamo ribadito che quello che si deve fare è cercare di effettuare prelievi a certe sacche non di evasione ma per le quali non era prevista una tassazione a San Marino, così come fanno tutti gli altri stati del mondo. Qualcuno sta facendo un po' di terrorismo apparentemente, adesso cerchiamo di verificare effettivamente come stanno le cose, ma le pensioni medie e basse così come i redditi medio-bassi non verranno assolutamente toccati, perché questa è la volontà comune di tutta la maggioranza. E' possibile che ci siano delle discrasie, ma ci stiamo lavorando, ci stiamo confrontando e siamo aperti anche con le parti sociali proprio per questo lavoro di verifica degli effetti”. Altro tema caldo, la proposta di modifica della normativa sulla cittadinanza per naturalizzazione.

“Sul tema della cittadinanza abbiamo un punto di vista un po' diverso da alcune forze della maggioranza. Noi crediamo che non si possa approcciare un tema delicatissimo per una realtà piccola come San Marino semplicemente sulla base di un'istanza d'Arengo che regola soltanto l'1% di un problema che si chiama “cittadinanza e trasmissibilità della cittadinanza”. Crediamo che debba essere fatto un provvedimento a 360 gradi, dove si dovrà anche ragionare sulle modalità di trasmissione, sulla possibilità di avere più cittadinanze ma anche prevedere eventualmente quale costo potrebbe essere quello per avere più cittadinanze. Quello che noi crediamo è che la cittadinanza sammarinese vada assolutamente e completamente valorizzata e da questo punto di vista l'Accordo di Associazione europea sarà sicuramente un viatico importantissimo, perché ci darà tutta una serie di diritti per i quali molto spesso tante persone cercano di mantenere altre cittadinanze oltre a quella sammarinese, proprio per poter avere questo accesso verso l'Europa. Siamo sicuri che attraverso l'Accordo avremo un bypass importante semplicemente con il passaporto di un solo Stato, quello sammarinese”.

Quanto al rapporto con le altre forze politiche, si rafforza ulteriormente la collaborazione politica con il Pdcs, alleato di coalizione con cui condivide la volontà di dare piena attuazione dell’agenda di governo. “La situazione in maggioranza è sicuramente buona – chiarisce Berti - buona con la Democrazia Cristiana, il dialogo è costante sia con Libera che con il PSD e stiamo andando avanti su quelle che sono le direttrici del programma di governo. Cercheremo anche durante l'estate di approfondire anche ulteriori temi da portare in campo fine 2025 inizio 2026 e al tempo stesso speriamo che su alcuni argomenti anche l'opposizione sia disponibile ad un approccio più costruttivo e condiviso nell'interesse del paese”.