AR: dialogo aperto con DML, "per un'area politica più coesa e rappresentativa"

Alleanza Riformista apre al dialogo con Domani Motus Liberi, "su una visione a lungo termine per il Paese”. Accolta con favore da AR la proposta di DML che manifesta la volontà di costruire un’area politica radicata su valori di appartenenza e identità sammarinese, - si legge in una nota - tracciando un percorso che superi le logiche elettorali momentanee e favorisca una visione di lungo termine per il Paese, orientata ai principi liberali e riformisti".

Dialogo che AR intende rafforzare anche in prospettiva del proprio congresso: condivisa, tra l'altro, la visione di una crescita sostenibile e responsabile, che abbracci l’innovazione come elemento indispensabile per il progresso economico e sociale ed anche la necessità di tutelare e incentivare il lavoro. "Con la consapevolezza dei rispettivi ruoli istituzionali, - conclude Alleanza Riformista - ribadiamo la nostra disponibilità a un confronto costruttivo, con l'obiettivo di rafforzare un’area politica più coesa e rappresentativa, capace di rispondere alle esigenze dei cittadini".