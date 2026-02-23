Ar ribadisce: "Commissione d'inchiesta, a fine indagini. Piena fiducia in Aif e Tribunale"

Alleanza Riformista schiera l'intera compagine consiliare - con Gian Nicola Berti, Maria Luisa Berti e Denise Bronzetti e il Segretario di Stato Rossano Fabbri - per chiarire la sua posizione, circa l'istituzione di una commissione d'inchiesta sul “Piano Parallelo” prevista da un progetto di legge che ha recentemente depositato.

“Il messaggio che vogliamo che esca – dichiara il capogruppo di Ar Gian Nicola Berti – è di duplice valenza. Il primo aspetto, è la piena fiducia nell'Aif e nel Tribunale per il lavoro che stanno facendo. Il secondo aspetto è che nessuno deve permettersi di inquinare il lavoro dell'Aif e il lavoro del Tribunale, a nessun livello e in nessun modo. Neanche attraverso delle commissioni d'inchiesta parallele. Noi chiediamo invece che la commissione d'inchiesta debba far luce sugli aspetti di rilevanza politica, ma lo deve fare in un secondo momento proprio perchè chi è deputato a fare indagini è l'autorità giudiziaria. La politica non ha questo compito ed è particolarmente antipatico che la politica voglia: o autoassolversi o, eventualmente, condannare gli avversari politici, come potrebbe essere in una commissione d'inchiesta che parte adesso”.

Ar chiarisce anche le ragioni per cui ha votato contro il pdl sulla naturalizzazione, discostandosi dagli alleati di maggioranza. Vero che all'interno del gruppo Denise Bronzetti ha votato diversamente, ma è stato affermato che sul 'dossier cittadinanza', nella sua concezione più ampia, c'è identità di vedute, in Alleanza Riformista: “Crediamo nei nostri valori, crediamo nel documento condiviso nel nostro ultimo Congresso, nel quale - precisa Berti - si parla di una riforma a 360° delle leggi sulla cittadinanza e sulla residenza. Le scelte vanno fatte a monte e sulla base di queste si possono decidere gli aspetti conseguenti. Facciamo dunque dei provvedimenti organici che stiano in piedi perché queste toppe, che vengono messe solo per finalità che a noi sembrano, puramente elettorali, sinceramente non ci piacciono”.







