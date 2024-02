AR rimarca l'importanza di una informazione con obiettività, completezza e trasparenza Richiami ad un impegno collettivo "per creare un servizio informativo che tuteli i diritti di ogni cittadino"

AR rimarca l'importanza di una informazione con obiettività, completezza e trasparenza.

Dopo gli attacchi alla stampa in Consiglio, ritenuti inaccettabili dalla Consulta per l'informazione e dal Cdr di Rtv, interviene Alleanza Riformista a supporto delle esternazioni del Segretario agli Interni, ribadendo “come talvolta i riferimenti sulle vicende giudiziarie – si legge in una nota - paiano più essere rispondenti a esigenze di difesa di una qualche parte processuale piuttosto che ad una obiettiva ricostruzione delle risultanze dei procedimenti”.

AR esorta a una riflessione approfondita sul significato del ruolo dell’informazione e sulle responsabilità degli operatori che prestano tale servizio pubblico, “per non pregiudicare alla cittadinanza – evidenziano - il diritto di avere una corretta informazione, scevra da condizionamenti di parte”.

Alleanza Riformista è convinta che un impegno collettivo verso questi obiettivi sia fondamentale per creare un servizio informativo che tuteli i diritti di ogni cittadino e "si impegna a continuare a promuovere il dialogo e la cooperazione con tutte le istituzioni e gli operatori dell’informazione, lavorando insieme per un'informazione che sia sempre più inclusiva, dettagliata, non schierata e quindi in grado di essere anche libera sotto il profilo economico, basandosi su finanziamenti trasparenti, ancorché pubblici".

