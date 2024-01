AR su unione di Libera, Psd e Ps: "Ammucchiata a sinistra"

Alleanza Riformista critica apertamente l'unione di Libera, Psd e Ps in vista delle delle elezioni, definendola una "ammucchiata a sinistra”, esercizio di potere per alcuni, strategia di sopravvivenza politica per altri. Al Psd, in particolare, l'accusa di aver utilizzato NPR come piattaforma elettorale per acquisire posizioni di potere nonostante una rappresentanza parlamentare limitata.

“Al contrario – afferma AR - noi siamo impegnati a portare avanti un cammino di rinnovamento e trasparenza per la nostra Repubblica, con una politica che metta al centro i cittadini sammarinesi. Dichiarato quindi l'impegno a costruire un governo che sia davvero al servizio del popolo, basato su principi di chiarezza e partecipazione.