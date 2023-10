SANITÀ AR sulla COT e nuove disposizioni: "Necessario ripristinare rapporto più diretto medico-paziente" Secondo Alleanza Riformista "non va persa di vista la necessita di rafforzare la medicina di base nel suo insieme"

AR sulla COT e nuove disposizioni: "Necessario ripristinare rapporto più diretto medico-paziente".

Sanità e COT sempre al centro delle valutazioni della politica. Perplessità di Alleanza Riformista sulle nuove modalità operative che verranno adottate nei prossimi giorni. Il superamento della C.O.T. in Triage infermieristico decentrato territoriale - ricordano - ha lo scopo di ridurre i filtri tra medico e paziente. Ma AR ritiene che sia assolutamente necessario ripristinare un rapporto più diretto con il medico di base. “Siamo d’accordo – aggiungono - che potenziare il servizio infermieristico sia senza dubbio una scelta giusta ma allo stesso tempo – rimarcano infine - non va persa di vista la necessita di rafforzare la medicina di base nel suo insieme ponendo il ruolo del medico come perno centrale e non sostituibile”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: