Arabia Saudita: possibile aiuto del fondo sovrano per opere a San Marino Sul Titano la visita del Ministro del Turismo saudita. Sul tavolo nuovi progetti di sviluppo; presentata la candidatura a Expo 2030

E' una visita incentrata sullo sviluppo economico quella del ministro del Turismo saudita, Ahmed Al Khateeb, che sul Titano ha incontrato il segretario agli Esteri, Luca Beccari, e l'omologo Federico Pedini Amati. Oltre all'obiettivo di portare a un “livello più alto” relazioni bilaterali già consolidate, come sottolineato dallo stesso ministro, si fanno strada nuove idee e collaborazioni, in diversi settori.

"Abbiamo un comune interesse per lo sport - spiega Ahmed Al Khateeb - e l'Arabia Saudita sta investendo in questo campo. Cooperiamo anche sul fronte turismo: tanti nostri cittadini vengono qui per visitare la bellissima San Marino e molti italiani visitano o lavorano in Arabia Saudita. Abbiamo poi parlato di relazioni politiche".



Tra i progetti sul tavolo: il possibile aiuto del fondo sovrano saudita per realizzare opere a San Marino. La Repubblica ha già inviato "diversi report", spiega Federico Pedini Amati che aggiunge: "non vogliamo che qualcuno ci regali qualcosa, ma una collaborazione reale con un possibile supporto del fondo su progetti chiari e che noi pagheremmo a un tasso giusto", ad esempio per rimettere in moto la ferrovia "fino a Dogana", per l'aeroporto o per altri tipi di infrastrutture.

Dall'Arabia Saudita anche la presentazione della candidatura a Expo 2030. A livello internazionale è 'gara' a tre con la Corea del Sud e l'Italia. "Credo che questo Expo - dice Al Khateeb - diventerà un'opportunità per migliorare le relazioni tra Europa, Italia e San Marino". Il Titano, afferma Luca Beccari, ha spiegato in modo trasparente che la prima scelta della Repubblica sarà Roma. "Qualora le cose dovessero andare diversamente - prosegue - si possono trovare forme di collaborazione che prescindono da questo importante evento", guardando a "sfide comuni" e al "rilancio dei nostri Paesi".

Nel servizio le interviste a Ahmed Al Khateeb (ministro del Turismo Arabia Saudita), Federico Pedini Amati (segretario di Stato al Turismo) e Luca Beccari (segretario di Stato agli Esteri)

