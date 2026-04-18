COMUNITÀ ESTERE Argentina: Beccari incontra le associazioni sammarinesi nella città di San Salvador de Jujuy Iniziative, progetti e forte richiamo ai giovani

"È stato un momento importante di discussione sui tanti aspetti - afferma il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari - che riguardano i nostri sanmarinesi che vivono qua, in Argentina e che come sempre sono anche molto attenti a quello che accade a San Marino, alle dinamiche del Paese, dello sviluppo del Paese e che mantengono un legame forte e unico con la nostra Repubblica".



L'importanza dei rapporti con le comunità all’estero in luce nell'incontro, a San Salvador de Jujuy, tra il Segretario Beccari, le Associazioni Sammarinesi e i giovani sammarinesi dell’Argentina. A fare gli onori di casa la Presidente della locale associazione Antonia Sirena Ugolini, alla presenza dell'Ambasciatore di San Marino in Argentina, il Console Onorario di Pergamino, il presidente dell'Anello argentino e quelli di tutte i sodalizi che punteggiano il Paese. Beccari ha messo in evidenza i progressi nei rapporti bilaterali con lo Stato sudamericano, in particolare su previdenza e riconoscimento dei titoli di studio. Al centro anche il valore strategico dell’Accordo di Associazione con l’Unione Europea, “strumento che porterà benefici a qualsiasi cittadino sammarinese indipendentemente dal luogo di residenza”, in virtù di uno status di equivalenza con i cittadini dell'Unione. Ampio spazio, poi, alla situazione economico-sociale interna e ai recenti passaggi normativi, inclusi le leggi sulle comunità estere e la cittadinanza. Forte il richiamo ai giovani, “affinché coltivino l'amore” per il Titano, mettendo a disposizione dello Stato le proprie qualità ed energie. "Abbiamo parlato di quelle che potrebbero essere iniziative per rafforzare la partecipazione ai soggiorni culturali, un altro strumento molto sentito, in modo particolare dalle nostre comunità in Argentina".

Discusse, infine, le esigenze delle comunità; poi la presentazione di progetti. "Alcuni progetti di riorganizzazione delle giurisdizioni consolari per meglio offrire assistenza ai nostri concittadini nel contesto ovviamente di tutte le pratiche amministrative che li possono riguardare".

Nelle ore precedenti, per il Segretario Beccari anche l'incontro con il Governatore della Provincia di Jujuy, Carlos Alberto Sadir, presso la Casa di Governo. Uno scambio cordiale incentrato sulle due realtà, prettamente sotto il profilo economico-sociale.

Nel video l'intervista al Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari

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