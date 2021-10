CONSIGLIO GRANDE E GENERALE Arriva in Aula la variante all'attuale Piano Regolatore Generale Prg in prima lettura, variazione di bilancio in seconda. In agenda anche il conferimento della cittadinanza onoraria a Liliana Segre

Superstite dell'Olocausto e testimone della Shoah Liliana Segre, nominata senatrice a vita dal Presidente Mattarella, è la prima donna a cui San Marino conferisce la cittadinanza onoraria: l'atto formale nella sessione del Consiglio Grande e Generale che comincia lunedì 25 ottobre. La proposta è stata fatta da un gruppo di cittadini attraverso una istanza d'arengo approvata all'unanimità lo scorso 15 luglio. Sul fronte prettamente politico il passaggio centrale del prossimo Consiglio sarà l'assestamento di bilancio in seconda lettura ma c'è anche la prima lettura del Pdl per la modifica dell'attuale Piano Regolatore Generale relativamente all'attuazione di interventi finalizzati allo sviluppo imprenditoriale, economico e occupazionale di San Marino.

[Banner_Google_ADS]



In ratifica inoltre il protocollo firmato lo scorso 27 settembre con l'Italia in materia di collaborazione radio-televisiva grazie al quale da oggi San Marino Rtv trasmette il suo segnale digitale terrestre in tutta la penisola italiana. Ma tra i primi adempimenti dell'aula c'è la proroga del termine per la conclusione dell'attività della commissione d'inchiesta sul sistema bancario. Probabile la richiesta di un mese in più rispetto alla data del 5 novembre inizialmente fissata. Dovrà inoltre essere sostituita la commissaria Sara Conti di RF impossibilitata a partecipare alle riunioni per motivi di lavoro che la tengono lontana dalla Repubblica.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: