Articolo 3 Bis, Marco Gatti: "Nessun ammanco"

In seduta serale cominciata la votazione dell'assestamento di bilancio. Poco prima il Segretario di Stato alle Finanze e Bilancio Marco Gatti, a proposito dell'articolo 3 bis, che prevede il conferimento di 10.582.000 euro alla Società di Gestione degli Attivi ex BNS, ha dichiarato che non gli risultano ammanchi.

Per sgombrare il campo da qualunque dubbio Gatti ha anche precisato di aver presentato un emendamento a salvaguardia dell'interesse pubblico. Nella seduta di ieri pomeriggio il 3 bis era stato decisamente criticato da Matteo Zeppa di Rete, uno dei leader storici del movimento che ha palesato contrarietà anche sull'1 ter inerente l'acquisto di fabbricati da parte di stranieri. L'emendamento è stato poi approvato con 28 voti a favore, 13 contrari e 2 astenuti.

I lavori del Consiglio riprendono oggi alle 15 dall'articolo 3.