Asili nido: rinnovata la convenzione con le strutture private per l’infanzia Andrea Belluzzi: “Riconosciamo l’importanza del ruolo che anche le strutture private hanno per famiglie e giovani coppie”

Rinnovata la convenzione con le cinque strutture private sammarinesi per la prima infanzia, accreditate all'accoglienza di bambini individuati dal Servizio Pubblico secondo graduatoria: accordo siglato nel pomeriggio dal Segretario di Stato per l'Istruzione Andrea Belluzzi e il Direttore Scuola dell'Infanzia e Nido per l'Infanzia Francesco Giacomini. La convenzione determina gli obblighi del gestore e gli impegni dell’ente pubblico, le regole di accesso alle strutture, le condizioni per l’iscrizione, le rette e i contributi pubblici riconosciuti. "E' stato riconosciuto dalle istituzioni - ha spiegato il Segretario Belluzzi - il determinante ruolo sussidiario degli asili privati per famiglie e giovani coppie con bambini piccoli. Il rinnovo della convenzione - sottolinea - è un atto a sostegno della natalità e del welfare del Paese”.

