Aspetti di costituzionalismo: Piccoli Stati a confronto nel forum d'alto livello

Nel video, le interviste a Luca Beccari, Stefano Canti, Gianni Buquicchio, Giuseppe De Vergottini, Giovanni Canzio, Nicola Muccioli e Fabio Giovagnoli

Alla presenza dei Capitani Reggenti, Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi, a tema è il ruolo dei Piccoli Stati e delle rispettive costituzioni nel garantire i diritti fondamentali; quale equilibrio tra la necessità di conservare peculiarità, preservando i rispettivi impianti e di adattamento al contesto europeo.

“Essere fedeli alle tradizioni o ai propri connotati – dice il Segretario agli Esteri, Luca Beccari - non significa non avere la consapevolezza che una riflessione sull'opportunità di novità anche di tipo costituzionale possa essere assolutamente legittimo. Tant'è che, non solo la maggioranza, ma credo tutto l'arco parlamentare, abbia appoggiato e sposato l'idea della costituzione di una Commissione Consigliare permanente su questo”.

“Credo che sia importante, anche con le riforme costituzionali che dovremo affrontare - dice il Segretario alla Giustizia, Stefano Canti -, fare degli adeguamenti alla normativa europea. Quindi è una grande sfida per il nostro piccolo territorio che vogliamo cogliere e diventare un grande esempio per l'Europa”.

In un quadro di rapporti solidi con l'Italia – porta i saluti il Vice Ministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, il confronto con i Piccoli Stati è occasione alta di verifica nella condivisione dell'orizzonte comune: quello europeo. “È importante trattare di questi temi qui a San Marino, soprattutto in questo momento, in cui c'è un vento di riforme legislative e costituzionali – dice il Presidente della Commissione di Venezia, Gianni Buquicchio. Penso che condividere le esperienze degli altri micro-Stati su temi specifici come per esempio la giustizia costituzionale, l'ombudsman non possa che essere di vantaggio per le migliori scelte di San Marino”.

“Dobbiamo essere grati alla Commissione di Venezia, al Consiglio d'Europa - osserva il Vice Presidente del Collegio dei Garanti, Giuseppe De Vergottini - che assiste, puntella l'ordinamento sammarinese in un contesto europeo globale”.

“Il collegamento con la Commissione di Venezia – aggiunge il Dirigente del Tribunale di San Marino, Giovanni Canzio - con tutti gli organismi internazionali europei è straordinariamente importante, perché dà la rotta, ma consente anche nel tempo, step by step, di verificare, monitorare, aggiustare, rapportare. I report diventeranno sempre più importanti”.

Il ruolo del monitoraggio degli organismi del Consiglio d'Europa, Moneyval e Greco, cui San Marino già aderisce e, in prospettiva, della Commissione per l'Efficienza della Giustizia: “Ci sono sfide, soprattutto per i piccoli Paesi, - dice Nicola Muccioli, Presidente Moneyval - ma la risposta sta, a mio avviso, nella collaborazione nazionale molto elevata e in una chiara definizione di una strategia per il Paese, che veda il settore privato e le istituzioni lavorare assieme”.

E dopo il passaggio del pacchetto di riforme dell'ordinamento giudiziario, a tema anche il livello di attuazione degli standard COE sull'indipendenza giudiziaria: “Oggi l'indipendenza giudiziaria è l'indicatore più fedele della reale tenuta dello Stato di diritto interno - dice Fabio Giovagnoli, Dirigente supplente del Tribunale, anche membro della Commissione di Venezia. Sempre più frequentemente gli organismi internazionali, siano essi giurisdizionali che consultivi, sono chiamati a pronunciarsi su interventi domestici, tesi a intaccare il perimetro dell'indipendenza giudiziaria. Ecco che è proprio il percorso riformatore che la Repubblica di San Marino ha avviato con molto vigore già a far tempo dal 2020, ha colto l'interesse dell'intera comunità internazionale, per termini, contenuti e modalità”.

Nel video, le interviste al Segretario agli Esteri, Luca Beccari; al Segretario alla Giustizia, Stefano Canti; al Presidente emerito e Rappresentante speciale della Commissione di Venezia, Gianni Buquicchio; al Vice Presidente del Collegio dei Garanti, Giuseppe De Vergottini; al Dirigente del Tribunale di San Marino, Giovanni Canzio; al Presidente del Moneyval, Nicola Muccioli e a Fabio Giovagnoli, Dirigente supplente del Tribunale di San Marino e membro della Commissione di Venezia.