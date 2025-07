Aspri contrasti in aula su Igr e Assestamento di Bilancio

I Segretari Federico Pedini Amati e Marco Gatti

Parte in salita l'iter del pdl sull'Imposta Generale sui Redditi. Tranchant, il parere delle opposizioni che, in sostanza, ne hanno chiesto il ritiro ritenendolo strutturalmente sbagliato e quindi 'inemendabile' mentre dagli interventi dei consiglieri di maggioranza, è arrivato, sì un sostegno - più o meno convinto - ma nell'ottica di modifiche da apportare prima della approvazione definitiva. Modifiche a cui il Segretario di Stato alle Finanze si è dichiarato disponibile, a condizione che si arrivi comunque alle maggiori entrate attese, pari a circa 20 milioni di euro. Presentando il pdl, Gatti aveva elencato gli obiettivi dell'intervento sull'Igr, tra cui l'ampliamento della base imponibile, in particolare per i redditi prodotti in territorio da soggetti esteri e il potenziamento dei controlli contro evasione ed elusione fiscale destinando il maggior gettito ad investimenti strategici e misure sociali mirate. In corso di dibattito la maggioranza ha sottoscritto un ordine del giorno che impegna il Congresso di Stato a presentare entro fine settembre una “Agenda per la crescita” da realizzare nei successivi dodici mesi e, entro l’anno, un piano di contenimento della spesa pubblica, ispirata a criteri di efficienza e trasparenza. “Un commissariamento del Segretario Gatti” secondo Matteo Zeppa di Rete; per Fabio Righi di Domani Motus Liberi è un odg 'imbarazzante', una presa in giro non credibile, anche perché proposte analoghe del suo partito sono state ripetutamente respinte dalla maggioranza; Enrico Carattoni di RF ha parlato invece di sgrammaticatura politica, poiché – ha affermato – “non si era mai visto prima che una maggioranza presentasse un ordine del giorno, mentre è in prima lettura una riforma del Governo che sostiene”.

Alla prova del voto l'odg è passato con 31 sì e 13 contrari. I netti contrasti, tra maggioranza e opposizione, sono proseguiti anche con la prima lettura dell'Assestamento di Bilancio che rispetto al previsionale incrementa il disavanzo di circa due milioni di euro. Adeguamenti per lo più riferiti a spese obbligatorie ha dichiarato il Segretario di Stato Gatti che ha definito il provvedimento di natura tecnica. “L'assestamento non ha mai aumentato il disavanzo” hanno commentato le opposizioni che hanno invece parlato di 'spese pazze' del Governo. Richieste di chiarimenti sono tuttavia arrivate anche dalla maggioranza, in particolare da Psd e Libera che hanno invitato gli alleati a un confronto per contenere le spese e ridurre il disavanzo, arrivando anche a ridurre i capitoli di spesa delle Segreterie di Stato. Clima teso in aula durante tutta la giornata con toni che sono diventati asprissimi in particolare tra il Segretario di Stato Pedini Amati e il capogruppo di Rf Renzi, con reciproci scambi di accuse sull'uso di soldi pubblici e la Reggenza costretta a richiamare all'ordine.