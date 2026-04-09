IL PROVVEDIMENTO Assegno Unico: Italia verso ampliamento beneficiari, restano esclusi i residenti di San Marino L'emendamento al decreto Pnrr all'esame della Camera estende il sussidio solo a lavoratori e figli a carico residenti in Stati Ue. Cgil: "Discriminazione inaccettabile"

I residenti sammarinesi che lavorano in Italia ancora esclusi dal diritto all’assegno unico universale per i figli a carico. I frontalieri provenienti da Paesi extra-europei non sono infatti compresi nell’emendamento al decreto Pnrr, attualmente all'esame della Camera, con cui il governo italiano vuole ampliare la platea dei beneficiari del sussidio in modo da sfuggire a una procedura di infrazione della Commissione Europea.

Era finito nel mirino dell’Europa il requisito dei due anni di residenza ininterrotta in Italia per accedere al sostegno economico, ritenuto fonte di una possibile violazione del principio di libera circolazione dei lavoratori. Ora l’assegno dovrebbe essere esteso anche ai lavoratori residenti negli Stati membri dell’Unione e ai figli a carico residenti in un altro Stato membro. Si stimano circa 50mila beneficiari in più per un onere economico di 20 milioni di euro nel 2026. Ma restano appunto fuori dall’intervento i frontalieri da Paesi extra-Ue e i figli residenti fuori dal territorio dell’Unione.

Una diversità di trattamento che costituisce, si legge in una nota della Cgil, una “discriminazione inaccettabile”. Che potrebbe avere un impatto negativo su un numero non trascurabile di persone dato che, spiega Valeria Podrini della Cgil di Rimini, sono oltre duemila i sammarinesi occupati in Italia. Secondo Podrini, che fa parte dello Csir - il Consiglio Sindacale Inter-Regionale - e che segue il dossier insieme ad Agostino D’Antonio della CSDL, l’esecutivo italiano non ha tenuto conto, nel formulare la norma, delle peculiarità di San Marino.

Una distorsione derivante dall’applicazione del principio di residenza come criterio per stabilire chi ha diritto al sussidio. “La decisione”, si legge nella nota della CGIL nazionale, “è del tutto irragionevole, perché il luogo di residenza dei figli dei lavoratori, anche italiani, che versano regolarmente tasse e contributi previdenziali in Italia incide sul diritto all'assegno unico Universale". Il sindacato chiede quindi di porre immediatamente rimedio a questa disparità. E dalla Cgil Rimini ci si auspica la riapertura del tavolo interministeriale sui frontalieri, non più convocato dopo la seduta inaugurale di un anno fa.

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