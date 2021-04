Assemblea COE, dibattito sui certificati vaccinali: “Dialogo, per una strada comune” Delegazione sammarinese all'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa a Strasburgo, con Mariella Mularoni e Gerardo Giovagnoli. In mattinata, l'intervento della cancelliera Angela Merkel

Tra i punti d'urgenza all'attenzione dell'Assemblea, assume centralità il dibattito sui certificati vaccinali Covid-19, posti in relazione alla tutela della salute e dei diritti umani: “Negli interventi – spiega Mariella Mularoni - si è sottolineata la necessità di garantire ai cittadini una programma di vaccinazione equa, senza discriminazione, considerando che c'è un deficit di vaccini in e questo Europa potrebbe essere visto come una violazione dei diritti umani. I certificati vaccinali, già utilizzati da diversi paesi in Europa – prosegue la Mularoni - sono l'unica condizione per tornare ad una vita normale, senza limitazione agli spostamenti e si è sottolineata la necessità di implementare il dialogo fra Paesi per trovare una strada comune” .

In occasione della Presidenza della Germania del comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, parla la cancelliera Angela Merkel: “Ha evidenziato le minacce moderne per la democrazia – ricorda Mariella Mularoni - e l'importanza dei valori che rendono coese le nostre società. Si è poi soffermata sul tema della violenza sulle donne, aumentata durante la pandemia, esprimendo rammarico per l'uscita della Turchia dalla convenzione di Istanbul”.

In collegamento telefonico da Strasburgo Mariella Mularoni, capodelegazione Sammarinese all'Assemblea Parlamentare COE.

