Assemblea COE, Mosca si ritira. Nicolini: “Appellarsi alla neutralità in questo contesto non ha senso”

L'intervento di Marco Nicolini

La notifica formale arriva nel pieno del lungo dibattito delle delegazioni parlamentari sulla risoluzione che chiede l'uscita della Russia dall'organismo. “La Russia si ritira dall'organizzazione” - è la comunicazione inoltrata alla Segreteria Generale - e si parla anche dell'intenzione di Mosca “di denunciare la Convenzione Europea dei Diritti Umani”. Tra i tanti, l'accorato intervento del delegato ucraino, Oleksii Goncharenko: nel nome di valori comuni, chiede aiuto per fermare una guerra che è guerra per tutta l'Europa – dice - nonché supporto alla candidatura ucraina per l'ingresso nell'UE, immediatamente.

Per la Repubblica, parla il capo-delegazione, Marco Nicolini: “Ho condannato fermamente l'aggressione all'Ucraina. A proposito – rileva - sento voci critiche a San Marino che dicono ci saremmo dovuti fermare alla neutralità. Inviterei a stare attenti a quei partiti e giornali che si appellano a questo, solo per alzare il polverone. Nel mio intervento ho aggiunto che bisogna che venga valutata la posizione dei milioni di russi che si troveranno, quando il Coe avrà estromesso la Russia, senza la possibilità di ricorrere alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, dalla quale vengono sentenze che comunque la Russia non rispettava. Ho parlato anche del rapporto Bielorussia-Russia, paesi vicini, entrambi con leadership lunghissime e con la pena di morte ancora in vigore in Bielorussia, e Mosca, adesso, con questa aggressione. Russia e Bielorussia potrebbero essere, da questa sera, gli unici due Paesi europei non facenti parte del Consiglio d'Europa”.

Nel video, in collegamento il capo delegazione all'Assemblea Parlamentare del Coe, Marco Nicolini