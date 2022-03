CONSIGLIO D'EUROPA Assemblea COE, Nicolini: “Aggressione russa inaccettabile, ma non dividiamo il mondo in “'buoni' e 'russi'” Il capo delegazione sammarinese interverrà nel pomeriggio. Il voto al termine del dibattito

In corso a Strasburgo il lungo dibattito nella sessione straordinaria dell'Assemblea parlamentare del COE per decidere della permanenza di Mosca all'interno del Consiglio d'Europa. Dibattito incentrato sulla risoluzione, elaborata ieri dal Comitato Politico, che verrà poi votata, ma il cui esito pare già andare verso l'estromissione della Russia dall'organismo. Marco Nicolini anticipa i contenuti del suo intervento: “Condannerò, come ha fatto il mio Paese, l'aggressione della Russia all'Ucraina. E' inaccettabile; il Consiglio d'Europa non può accettarla. Ma – specifica Nicolini – dirò anche che non è un bene dividere il mondo in 'buoni e russi'”.

Nel video, l'intervento del Capodelegazione all'Assemblea Parlamentare COE, Marco Nicolini

