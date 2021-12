Assemblea GDC: bilancio dell'attività e proposte per il 2022

Proposte a tutto campo, articolate in 40 pagine di documento, per una assemblea che, nel contesto dell'emergenza sanitaria, cambia programma e si tiene in remoto “Ambiente, politica internazionale, territorio, debito pubblico, bilancio – enuncia i macro-temi, il Presidente dei DGC Lorenzo Bugli – Poi, attenzione verso un nuovo modello di sanità e la silver economy, centrale per dare risposte all'economia del Paese”.

Giovani in politica, la volontà è quella di essere da stimolo in un momento che chiede il coraggio dell'azione: “E' essenziale dare risposte per il nostro futuro – prosegue Bugli - I giovani se ne stanno andando, dobbiamo far sì che qui si rimanga e si lavori, con le riforme per avvicinare i giovani al Paese e alla politica”. Proposte, guardando avanti.

Senza dimenticare però le origini dei Giovani DC, in un libro: “GDC, storia di un movimento”, per mano di Gian Luigi Berti; ripercorre la storia del movimento giovanile dalla nascita, attraverso tutti i protagonisti. Prefazione del senatore Marco Follini, già Presidente dei Giovani DC ai tempi di Andreotti.

Nel video, l'intervista al Presidente dei GDC, Lorenzo Bugli.

