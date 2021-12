Assemblea GDC: completato il rinnovo delle cariche L'appello: "Manca un ufficio statistica"

Assemblea straordinaria del Giovani Democratico Cristiani, guidati dal Presidente Lorenzo Bugli: completato il rinnovo delle cariche. Marco Mularoni è stato eletto segretario, con un posto di diritto nella Direzione Pdcs. Davide Tabarrini assume l'incarico di responsabile della comunicazione e del giornale 'Azione'; mentre Carol De Biagi è stata eletta responsabile dei rapporti internazionali, andando così a completare il team di tre, insieme alla new entry Sara Marinelli e al riconfermato Nicola Narcisi.

Dall'Assemblea ampio risalto alla tesina programmatica frutto dello studio portato avanti dai gruppi di lavoro su temi specifici: dalla politica estera, alla sostenibilità del debito; dal lavoro alla sanità e previdenza, fino all'ambiente e alla green economy, con idee e proposte per “curare il Paese e il Pianeta”. Approfondimenti che – è stato fatto notare più volte dai GDC – soffrono però la difficoltà del reperimento dei dati per analisi e proiezioni: "molti ragazzi hanno espresso la comune difficoltà nel reperire le informazioni necessarie per la loro ricerca: le nostre istituzioni, così come i suoi organi (ISS, Ufficio Statistica, ecc) spesso mancano nella messa a disposizione sulle proprie piattaforme di informazioni e dati che in altri Paesi sono la base per la stesura di ricerche universitarie o per aziende che prendono in considerazione l’investimento in territorio. Risulta necessario, specialmente per l’epoca in cui viviamo, creare un flusso informativo aggiornato, dinamico e di facile fruizione per la persona. Infatti, spesso ci sentiamo dire come sia fondamentale l’accesso alle informazioni ed è proprio per questo motivo che dobbiamo potenziare la quantità e la qualità delle informazioni. Noi pensiamo che l’informazione sia alla base della comunicazione e del dibattito, condizioni necessarie per sviluppare la democrazia".

