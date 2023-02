Assemblea OSCE, Mina interviene su disinformazione e propaganda nel conflitto Delegazione sammarinese ai lavori di Vienna

Accanto al conflitto sul campo, gli effetti della disinformazione e la propaganda come vera e propria arma di guerra, dilagante e altrettanto potente. È Oscar Mina, anche nel suo ruolo di relatore speciale in materia per l'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, a portare la riflessione e invitare all'azione in plenaria:

“La disinformazione è parte integrante delle strategia di guerra della Russia - dice - in grado di sovvertire questo equilibrio geopolitico all'interno della regione dell'OSCE. Sono stati identificati 358 siti attivi, ad oggi, in cui la maggior parte di queste notizie false negano le atrocità perpetrare dalla Russia in Ucraina, demonizzando gli stessi ucraini. Credo sia necessario che la nostra Organizzazione debba assolutamente esortare gli stessi parlamenti e parlamentari nazionali, affinché le notizie siano una modalità di tutela della corretta informazione a tutti i livelli, dai social media alla carta stampata. È una sfida che dobbiamo combattere perché sta devastando l'opinione pubblica su questo conflitto russo-ucraino”.

