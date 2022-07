Assemblea OSCE PA, Muratori: “Dal conflitto ucraino, ai temi ambientali. Forti critiche alla sentenza USA sull'aborto”

Si chiude il 29esima Annual Meeting con la riconferma della Presidente, la svedese Margareta Cederfelt e dei 4 vice Presidenti dell'Assemblea. Presente, per la delegazione consiliare sammarinese, Michele Muratori, che traccia un bilancio.

“5 giornate di lavoro – spiega Muratori - particolarmente partecipate su tematiche varie: in testa, il conflitto ucraino, ma anche temi ambientali come l'implementazione dell'Agenda 2030. Transizione energica, sicurezza dei giornalisti nelle zone di guerra, tutela delle donne, salvaguardia della regione artica: sono alcuni dei temi discussi nelle 3 commissioni permanenti. Commissioni che hanno visto ieri l'elezione dei Presidenti: da Romania, Azerbaijan e Georgia i rappresentanti eletti. In mattinata, forti critiche verso gli Stati Uniti per la recente sentenza della Corte Suprema, per quanto riguarda il diritto all'aborto, con gli interventi delle rappresentanti islandese e canadese che hanno riscosso particolare apprezzamento dall'Assemblea. Apertura al dialogo per quanto riguarda la questione del Caucaso del Sud, per cui è emersa la volontà di ristabilire la fiducia fra questi Paesi. Condanna per il conflitto ucraino, ma anche la richiesta di non dimenticare i tanti conflitti in corso”.

Nel video, in collegamento da Birmingham, Michele Muratori, della Delegazione Consiliare Sammarinese all'Assemblea Parlamentare OSCE PA

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: