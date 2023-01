Assemblea Parlamentare COE: Convenzione di Istanbul nell'intervento di Marica Montemaggi

Regola la sessione in qualità di Vice Presidente, Marco Nicolini, e dà la parola proprio al Consigliere Marica Montemaggi. Il tema è quello della Convenzione di Istanbul, che arriva a dibattito in Assemblea per esaminarne progressi e sfide. In testa, l'impegno per sensibilizzare i Paesi ad aderire della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica - ratificata da San Marino nel 2016. A Confronto sono le esperienze degli Stati per individuare strade sempre più mirate e strumenti, per i Parlamenti come per le donne. E un aspetto particolare sotto la lente: il ruolo e la responsabilità di uomini e ragazzi a contrasto del fenomeno.

Nel video, l'intervento di Marica Montemaggi, delegazione sammarinese all'Assemblea Parlamentare COE