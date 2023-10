DELEGAZIONE SAMMARINESE Assemblea Parlamentare COE, dibattito d'urgenza sul Medio Oriente

Garanzia di pace giusta in Ucraina, la situazione umanitaria nel Nagorno-Karabak: il Consiglio d'Europa guarda ai conflitti in corso e affronta il dibattito d'urgenza sull'aggressione di Hamas ad Israele, “fatti criminosi, cruenti, sanguinosi – dice Gerardo Giovagnoli – per i quali è difficile, da parte di una istituzione come il Consiglio d'Europa, trovare soluzioni”.

“Qui chiaramente si tratta di diritti umani; quando c'è la guerra evidentemente la prima cosa che salta sono i diritti umani. Quello che non deve saltare, che continuamente il Consiglio d'Europa cerca di fare è invece di non far mancare la voce, il lavoro della diplomazia per negoziare, per avvicinare le parti, per non fare iniziare i conflitti. Quando poi questi effettivamente sono già partiti, l'istituzione propria per farli terminare non ha a che fare con il Consiglio d'Europa, ma la voce di tanti, come anche la nostra delegazione sammarinese, si rivolge sempre al rispetto delle convenzioni internazionali e alla condanna della violenza, qualsiasi essa sia.

In questi mesi abbiamo avuto chiaramente contezza di violenze iniziate unilateralmente, che devono essere condannate - prima quella russa, adesso quella di un organismo che non si professa evidentemente democratico come Hamas - e il lavoro di moral suasion, di soft power che il Consiglio d'Europa può fare, cerca comunque di andare avanti, anche in queste condizioni difficilissime".

Nel video, in collegamento, Gerardo Giovagnoli - Delegazione Consiliare Sammarinese all'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa

