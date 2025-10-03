STRASBURGO Assemblea Parlamentare COE, Giovagnoli: “Focus su guerre e diritti sociali” Chiusi i lavori della IV Sessione 2025 dell'Assemblea Parlamentare COE, presente la Delegazione sammarinese composta da Gerardo Giovagnoli, Giulia Muratori e Nicola Renzi

“Non è semplice riassumere il tanto lavoro fatto in questa settimana nella Sessione Parlamentare del Consiglio d'Europa che è appena terminata – spiega il Capo Delegazione, Gerardo Giovagnoli - perché ha avuto al centro dell'attenzione non solo i grandi temi quali Russia, Gaza, Georgia, Azerbaijan, Armenia, ma anche alcune vicende che riguardano i diritti sociali delle persone. In particolare, è stata approvata una risoluzione che prevede la costruzione di una piattaforma di dialogo con l'opposizione russa, assieme ad una condanna ancora più forte di quella precedente dell'azione di guerra perpetrata in Ucraina, con la conferma della volontà di costituire un Tribunale speciale per i crimini di guerra e anche un meccanismo di risarcimento per i danni di guerra.

Poi, la Georgia che vede le sue condizioni democratiche sempre più allontanarsi dallo standard del Consiglio d'Europa: su questo, ho avuto la fortuna di confrontarmi con un leader dell'opposizione, che ha ammesso la tragicità della vicenda che arriva al punto di vedere le forze georgiane fuori dal Parlamento e i loro partiti messi al bando. Si è parlato anche del conflitto israelo-palestinese: un nuovo dibattito è stato fatto ed una risoluzione di condanna per quanto è avvenuto. Ma in tutto questo, il Consiglio d'Europa non dimentica anche le urgenze di tante popolazioni del Consiglio d'Europa, di tanti Stati in cui le problematiche hanno a che fare con il costo della vita e con la salute. Quindi, per esempio, due report sono stati votati riguardo al diritto alla casa e al diritto alla salute”.

Nel video, l'intervento del Capo Delegazione all'Assemblea Parlamentare del COE Gerardo Giovagnoli

