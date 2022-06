Assemblea Parlamentare COE, il punto sui lavori con Marica Montemaggi

Prosegue la III Sessione dell'APCE, che vede la partecipazione della Delegazione Consiliare Sammarinese composta da Marica Montemaggi, Mariella Mularoni e Gerardo Giovagnoli.

Marica Montemaggi sintetizza il coinvolgimento di San Marino rispetto ai temi oggetto dell'Assemblea. “Sono state approvate tre risoluzioni – racconta - sul tema delle conseguenze umanitarie e il fenomeno delle migrazioni a seguito dell'aggressione russa; sulla protezione dei diritti dei minori non accompagnati e sul ruolo delle donne nei processi di pace. Le donne sono tra le prime vittime dei conflitti, ma ancora troppo bassa la percentuale della presenza femminile nei processi di risoluzione (il 13% delle donne come negoziatrici e il 6% come mediatrici). Appello allora agli Stati membri, perché favoriscano una partecipazione attiva con l'approvazione anche di un emendamento sull'importanza dell'educazione alla pace partendo dai percorsi scolastici primari. Sguardo a Malta, sotto revisione periodica con l'approvazione del rapporto in merito, ricordando l'assassinio della giornalista Daphne Caruana Galizia e come il Paese abbia in corso una fase di revisione per una maggiore indipendenza della magistratura e la necessaria separazione dei poteri”. Deliberato poi l'avvio della revisione periodica anche per San Marino, che verrà coinvolta in questo processo nei prossimi mesi.

Nel video, in collegamento Zoom da Strasburgo, la delegata all'Assemblea Parlamentare dei COE, Marica Montemaggi