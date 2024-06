POLITICA Assemblea Parlamentare Consiglio d'Europa: Marco Nicolini partecipa alla sessione di giugno III Parte della Sessione 2024 dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa a Strasburgo

Assemblea Parlamentare Consiglio d'Europa: Marco Nicolini partecipa alla sessione di giugno.

Il Capo della Delegazione Consiliare Sammarinese presso l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, Marco Nicolini, prenderà parte alla III sessione 2024 dell’APCE che si terrà a Strasburgo da oggi fino al 28 giugno. Durante la sessione si discuteranno molti temi come il disastro umanitario a Gaza con il conseguente appello di cessare il fuoco e alle sfide alla democrazia in Georgia. Argomento di dibattito saranno anche: il ruolo delle sanzioni in contrasto alla guerra di aggressione della Federazione Russa in Ucraina ed alle conseguenze che ne seguono, passando poi a temi come la protezione delle donne che difendono i diritti umani in Europa ed alle procedure di asilo conformi ai diritti umani. Durante la sessione si eleggerà, inoltre, il nuovo Segretario Generale del Consiglio d'Europa.





[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: