Assemblea parlamentare Consiglio d'Europa: riferimenti a vaccino Sputnik e San Marino, ma resta il nodo del riconoscimento

Il caso sammarinese, con le vaccinazioni Sputnik, entra nel dibattito all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa alla quale partecipa la Delegazione sammarinese. A citare il Titano è stato il delegato greco Katrougalos che ha chiesto al Commissario europeo per la salute Stella Kyriakides, ospite in Assemblea, le conseguenze del mancato riconoscimento europeo sulla popolazione. Riconoscimento non previsto, ha ribadito Kyriakides, salvo le decisioni che ogni Stato può prendere in autonomia. Le difficoltà, dunque, restano, come spiegano dalla Delegazione sammarinese. Al centro dei confronti in Aula le azioni volte a diminuire il divario sociale. Tra i diversi temi trattati, anche la necessità di tassare le grandi realtà del digitale, l'Afghanistan e il conflitto tra Armenia e Azerbaigian. I delegati del Titano hanno poi incontrato l'ambasciatore Eros Gasperoni, rappresentante permanente presso il Consiglio d'Europa.

Nel video, l'intervista a Gerardo Giovagnoli (Delegazione Sammarinese Assemblea Parlamentare COE)