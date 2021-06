Assemblea Parlamentare Mediterraneo: San Marino premiato per l'impegno contro la violenza di genere

Quando la soluzione al problema passa anche per una app. “Tecum”, l'applicazione per combattere la violenza domestica e di genere, è una delle innovazioni che ha portato il Titano ad essere premiato durante l'ultima sessione dell'Assemblea Parlamentare del Mediterraneo. La Repubblica ha ricevuto un riconoscimento per l'impegno nel contrasto a tali fenomeni.

Diversi i temi al centro della quindicesima Sessione Plenaria alla quale partecipa la Delegazione consiliare sammarinese, come la lotta al terrorismo, il cambiamento climatico e l'intelligenza artificiale, insieme agli scenari e agli sforzi che i vari Paesi dovranno compiere per il recupero successivo alla pandemia, a livello economico e sociale. Su questo fronte, da San Marino la richiesta di riconoscere lo Sputnik, a livello europeo, così da consentire una maggiore mobilità turistica e puntare su questo comparto per una ripartenza.

Nel video l'intervista ad Adele Tonnini, componente della Delegazione Consiliare presso la PAM