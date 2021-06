Assemblea Parlamentare Mediterraneo: San Marino premiato per l'impegno contro la violenza domestica

San Marino premiato come Paese per l'impegno contro la violenza domestica e di genere durante il Covid, con l'applicazione Tecum: il riconoscimento è avvenuto durante l'ultima sessione dell'Assemblea Parlamentare del Mediterraneo, in corso da remoto. Diversi i temi al centro dei lavori. Tra gli argomenti dibattuti, gli scenari e gli sforzi che i vari Stati dovranno compiere per il recupero dalla pandemia, per superare le sfide che sono già emerse e che emergeranno, sia a livello economico che sociale. Ma non è il solo argomento da affrontare perché in questi due giorni di lavori si parla anche di lotta al terrorismo, di cambiamento climatico e di cooperazione internazionale per la tutela dell'ambiente. Focus, poi, sull'intelligenza artificiale, con un approfondimento su come questi nuovi strumenti stanno influenzando i diritti umani.

Nel video l'intervista ad Adele Tonnini, componente della Delegazione Consiliare presso la PAM