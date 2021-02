Assemblea Parlamentare OSCE, focus su effetti del Covid e fake-news

Sentiamo Oscar Mina

Lavori a distanza, ma non meno densi i temi sul tavolo, a partire dalla sessione di apertura, dove si è fornito il quadro dell'impatto della pandemia nei rispettivi Paesi. Nel suo intervento il Capodelegazione per San Marino, Oscar Mina, ha inquadrato gli effetti del Covid sul Paese, proprio in relazione alla dimensione della sicurezza. In Assemblea, un altro tema che diviene ancor più cruciale in tempo di Covid, quello dell'informazione corretta e delle strategie, del ruolo della stessa OSCE nel combattere le fake news.







Nel video, l'intervista al Capo della Delegazione presso l'Assemblea Parlamentare dell'OSCE, Oscar Mina