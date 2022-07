Assemblea Parlamentare OSCE PA, Muratori: “Ho portato l'esempio di San Marino nell'accoglienza ai profughi”

In corso a Birmingham il 29esimo Annual Meeting dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE PA. Presente il membro della delegazione sammarinese rappresentata, Michele Muratori che fa il punto sullo stato dei lavori: “Lavori avviati sabato – dice Muratori – in una assemblea molto partecipata, la prima in presenza dalla pandemia. Tanti i temi sul tavolo, ma a concentrare il dibattito è il conflitto russo-ucraino, con le delegazioni russa e bielorussa, cui è stato negato il visto di ingresso da parte del governo britannico. Forte condanna all'aggressione da quasi tutti i Paesi presenti. Inevitabilmente, si parla di tutti i risvolti geopolitici scaturiti dal conflitto e dei problemi ambientali ed energetici derivanti. La terza commissione ha messo a fuoco la crisi umanitaria e ho avuto l'opportunità di illustrare il lavoro svolto da San Marino nell'accoglienza dei profughi: oltre 300 ucraini ospitati su un territorio di 61 chilometri quadrati. Nella prima commissione – prosegue Muratori - si è parlato anche delle altre situazioni di conflitto mai risolte del tutto come quella dell'Abkhazia, l'Ossenzia del sud, il Nagorno-Karabakh e di Cipro del Nord. Tanti gli emendamenti presentati dai Paesi e in questi giorni ci sarà la possibilità di analizzarli e votarli. Da domani – spiega ancora - inizieranno le elezioni per la Presidenza, dei 4 vice-presidenti e dei rappresentanti delle Commissioni”.

Nel video, in collegamento da Birmingham, Michele Muratori della Delegazione Consiliare Sammarinese presso l'Assemblea Parlamentare dell'OSCE PA