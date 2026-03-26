Assemblea Psd, tavola rotonda San Marino-Emilia Romagna: "Sfruttare le opportunità dell'Accordo Ue"

Le interviste a Michele De Pascale e ad Andrea Gnassi

Un ponte tra il Titano e l’Emilia-Romagna per la crescita comune in chiave internazionale, sfruttando le potenzialità dell’Accordo di Associazione con l’Unione Europea per creare opportunità davanti alle nuove sfide globali. Il rafforzamento della sinergia tra Repubblica e regione è stato il tema della tavola rotonda istituzionale all’Assemblea Congressuale del Psd, a cui hanno partecipato i segretari Federico Pedini Amati e Andrea Belluzzi, il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale e il deputato del Pd Andrea Gnassi. Sanità, approvvigionamento idrico, turismo, infrastrutture: questi alcuni ambiti su cui è stata sottolineata l’importanza di una visione comune.

Ma soprattutto, si è parlato dell’Accordo di Associazione, e di come approcciare le sue sfide e opportunità in modo congiunto: “Abbiamo offerto tutta la nostra collaborazione ed esperienza nel rapporto con le istituzioni europee in termini di possibilità di accedere a fondi e nella capacità di sapersi difendere nei processi normativi europei, difendendo le proprie specificità e caratteristiche. E poi insieme possiamo concentrarci su alcune grandi progettualità da candidare ai finanziamenti europei che interessino le relazioni tra i due Stati. Se San Marino costruisce progetti di relazione con l’Italia, l’Emilia-Romagna è il principale protagonista di questa relazione”, ha affermato De Pascale.

Il prossimo passo auspicato dai relatori: lo sviluppo di un documento programmatico tra Pd e Psd con le indicazioni per affrontare al meglio questa nuova fase. “O l’accordo di associazione e le nuove opportunità che si aprono con l’Europa sono gestite in modo un po’ burocratico oppure l’accordo di associazione diventa una grande leva per lo sviluppo di San Marino. San Marino ha delle peculiarità straordinarie, può diventare un attrattore di imprese internazionali. Dobbiamo far capire alle nostre persone, alla gente dell’Emilia-Romagna e ai sammarinesi, cosa può cambiare davvero: e può cambiare perché ci può essere più sviluppo, più imprese, più tecnologia, più qualità nella sanità”, ha detto Gnassi.

Nel video le interviste a Michele De Pascale, presidente dell'Emilia-Romagna, e Andrea Gnassi, deputato del Pd







