CONSIGLIO D'EUROPA Assemblea straordinaria COE, Giovagnoli: “Verso la richiesta alla Russia di abbandonare l'organismo" Anche la delegazione del Titano alla sessione dedicata, per esprimersi sul destino della Russia nell'organizzazione paneuropea. Domani il voto

Silenzio e applausi, in apertura di sessione, su invito del Presidente dell'Assemblea, Tiny Kox, per le “vittime di una guerra brutale – dice - che non doveva cominciare e che deve finire adesso”. Salta l'intervento del Presidente ucraino Volodymyr Zelensky, parla il premier Denys Shmyhal: “Il mondo ha aperto gli occhi sulle intenzioni di Putin” - dice, e chiede la “no fly zone sull'Ucraina per difendere tutta l'Europa”. Anche l'intervento del sottosegretario agli Esteri italiano, Benedetto Della Vedova alla sessione straordinaria. E si va “verso la richiesta al Comitato dei Ministri di chiedere alla Russia – anticipa da Strasburgo il membro della delegazione sammarinese, Gerardo Giovagnoli - di abbandonare l'organismo”.

“Il Consiglio d'Europa – dice Giovagnoli – si occupa della difesa dei diritti umani e non delle questioni belliche - dunque, occhi puntati sulla protezione delle persone che fuggono, sui corridoi umanitari, l'accoglienza dei profughi - ma non si può esimere dal dare una risposta alla presenza della Russia all'interno del Consiglio d'Europa stesso. E' terminata anche la riunione della Commissione Affari Politici e Democrazia – prosegue Giovagnoli - e il testo che domani sarò votato contiene la richiesta al Comitato dei Ministri, presieduto dall'Italia, di chiedere alla Russia di abbandonare il COE. Le violazioni commesse dal Governo Putin non potevano non determinare una decisione del genere”.

Nel video, l'intervento di Gerardo Giovagnoli, in collegamento Skype da Strasburgo

