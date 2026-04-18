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Assemblea UIP a Istanbul: San Marino illustra i passi avanti in tema di diritti umani, civili e parità di genere

Una sessione, la 152a, caratterizzata dal tema del dialogo in un periodo di nuovi conflitti. Diversi i temi affrontati dai rappresentanti sammarinesi

18 apr 2026

I temi della pace, della sicurezza e dello sviluppo sostenibile caratterizzano i lavori della 152a Assemblea dell'Unione Interparlamentare, in corso fino a domani a Istanbul, in un periodo segnato da nuovi conflitti dagli effetti imprevedibili. San Marino si fa ancora una volta portavoce del valore del dialogo. All'evento partecipano i consiglieri Lorenzo Bugli, capodelegazione, insieme a Matteo Rossi, Denise Bronzetti e Antonella Mularoni. Tra gli interventi sammarinesi, nelle scorse ore quello di Bronzetti che ha illustrato l'impegno del Titano nella tutela dei diritti umani, dei diritti civili, della parità di genere.

"Abbiamo portato a conoscenza l'Unione Interparlamentare, per esempio, della legge sull'unione civili - spiega Bronzetti - sull'oblio oncologico, l'introduzione di alcune fattispecie di reati sessuali e credo che, da parte del consesso internazionale, possano essere riconosciuti i passi avanti fatti da San Marino".

"Ho partecipato a un panel specifico sul mondo dei giovani - aggiunge Matteo Rossi - relativamente all'impegno dei giovani in politica. Purtroppo si allontanano dalla politica, perché quest'ultima non è capace di tradurre in maniera pratica ed effettiva le loro esigenze. Dobbiamo trovare le soluzioni sempre più incisive e sempre migliori per arrivare a un maggiore coinvolgimento giovanile".

"È un momento di bilanci e di nomine - afferma il capodelegazione Lorenzo Bugli -. Bilanci a cui noi abbiamo dato un contributo, come Financial Auditor, e abbiamo appena concluso un bilancio che riporta un attivo importante per l'organizzazione. Poi le nomine: quattro donne candidate per la segreteria generale. Una grande novità che noi sosterremo con forza".

"Possiamo dare delle buone pratiche agli altri Paesi - spiega Antonella Mularoni - ma abbiamo anche da imparare anche nella nostra realtà. Sebbene negli ultimi anni siano stati fatti numerosi avanzamenti, c'è ancora da fare per le pari opportunità tra uomo e donna. Lo vediamo, ad esempio, nella presenza all'interno delle istituzioni, nel Consiglio Grande e Generale e nel Governo".

Nel servizio le dichiarazioni di Denise Bronzetti, Matteo Rossi,  Lorenzo Bugli e Antonella Mularoni, rappresentanti del Gruppo Nazionale Sammarinese presso UIP




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