Assemblea UIP: al centro dei lavori la crisi russo-ucraina

L'aggressione russa all'Ucraina al centro dei lavori della 144° Assemblea dell’Unione Interparlamentare. Oggi l'approvazione del punto d’urgenza sul tema. La delegazione di San Marino, composta dai Consiglieri Marica Montemaggi, Giovanni Maria Zonzini e Matteo Rossi ha votato a favore della risoluzione proposta dalla Nuova Zelanda. Il dibattito e la successiva approvazione della risoluzione sono previsti per domani.

Guerra in Ucraina ma in generale anche la preoccupazione per l'escalation dei conflitti in varie parti del mondo, compresa l'Europa, di cui la stessa delegazione sammarinese si è fatta portavoce in rappresentanza del Consiglio Grande e Generale e del popolo del Titano, durante i lavori della Commissione Pace e Sicurezza.

Ferma condanna politica dell'aggressione nei confronti dell'Ucraina ma visione chiara e oggettiva della situazione nell'intervento di sabato scorso dei Consiglieri Montemaggi, Zonzini e Rossi, alla riunione preliminare del gruppo geopolitico 12 plus, sottolineando la contrarietà all'esclusione della Federazione Russa e della Bielorussia dall'UIP, come proposto da alcuni Stati, in quanto non previsto dai regolamenti. Linea alla fine adottata dal Gruppo.



Nel video l'intervista al Consigliere Marica Montemaggi