Assemblea UIP, Bugli: “ Coltivare la pace; non come slogan, ma come progetto politico” A Istanbul la 152esima Assemblea dell'Unione Interparlamentare. Presente la delegazione sammarinese composta da Matteo Rossi, Denise Bronzetti, Antonella Mularoni e dal capo delegazione Lorenzo Bugli che è intervenuto nel dibattito generale

Uno spazio privilegiato di confronto fra i Parlamenti di 170 Paesi sui temi più stringenti, a partire dalla pace. La delegazione sammarinese porta la voce e quanto fatto da San Marino su più piani: Denise Bronzetti al panel su diritti umani e parità di genere; Matteo Rossi ai lavori dedicati ai giovani e al loro futuro; Antonella Mularoni sulle tematiche all’esame delle donne parlamentari. Al Capo delegazione, Lorenzo Bugli, anche un incarico di particolare rilievo, presentando, in qualità di Internal Auditor, il bilancio dell’organizzazione a conferma del ruolo di responsabilità affidato a San Marino all’interno dell’Unione.

Oggi, il suo intervento nel dibattito generale, incentrato sui temi della pace e della giustizia, portando il contributo della Repubblica, quale modello di neutralità, dialogo e stabilità nelle relazioni internazionali.

“Il rischio più grande non è solo il conflitto – ha detto - È l’abitudine al conflitto. È lo smarrimento di una visione”. Contro una politica “che rinuncia al proprio primato e segue le logiche del profitto”, lasciando che siano i mercati e non la dignità delle persone ad orientare le decisioni. Guarda alla pace come ad una “scelta coraggiosa”, ricordando la storia di accoglienza del Titano. “Ancora oggi, attraverso la partecipazione attiva negli organismi internazionali, continuiamo a credere che il dialogo sia la prima forma di sicurezza – aggiunge - perché la pace non è solo assenza di guerra. È giustizia, è dignità, è inclusione. “Coltivare la pace per nutrire il futuro, non come slogan, ma come progetto politico. San Marino è qui per testimoniarlo. Sta a noi, oggi, esserne all’altezza”.

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