Assemblea UIP, Bugli porta in plenaria “San Marino senza carcere” Chiusi i lavori della 148esima Assemblea sul tema "costruire ponti per la pace e la comprensione, attraverso la diplomazia parlamentare"

Il contributo di San Marino come esempio virtuoso di democrazia. Lo ha rappresentato la delegazione sammarinese all'Assemblea della UIP; quattro giorni, sul tema della pace.

“La pace è il tema centrale di questa conferenza – dice Lorenzo Bugli, da Ginevra - tema centrale del 2024, vista la guerra in Ucraina, la guerra in Medio Oriente, ma anche le controversie questioni del canale di Suez. Tema altrettanto centrale è quello della democrazia, viste le imminenti elezioni europee e le elezioni americane. Come mantenere alto il livello democratico? E qui, come San Marino, siamo a far sentire la nostra voce; la voce di un piccolo Stato che, però, ha tanto da raccontare dal punto di vista di democrazia e di diritti umani".

In plenaria, Bugli declina l'impegno del Consiglio Grande e Generale per la sicurezza mondiale, con atti precisi relativi ai conflitti in corso – Ucraina e Palestina -. Ricorda il sostegno al dialogo internazionale attuato in varie forme: dalla partecipazione alle missioni di monitoraggio elettorale, al supporto finanziario alle organizzazioni o alle missioni di Peacekeeping.

Poi l'ambito interno: “Il nostro Parlamento – dice – sostiene il concetto del ripudio dell’uso della forza per la risoluzione delle controversie – compresa quella statale. In virtù di questo concetto, San Marino si avvia a diventare il primo Stato al mondo senza carcere. Dalla detenzione alla rieducazione – osserva - quale strada lungimirante e all'avanguardia, in un passaggio coerente con la storia del primo Stato ad abolire nel 1865 la pena di morte. Giustizia riparativa, come metodo alternativo di protezione della società aperta e inclusiva, quella liberaldemocratica, quella in cui crediamo”.

Nel video, la voce di Lorenzo Bugli, Presidente del Gruppo Nazionale SM presso la UIP

