Assemblea UIP, Cesarini: “Parità di genere è una scelta politica” 150esima Assemblea dell'Unione Interparlamentare, presente la delegazione sammarinese. Gemma Cesarini ha messo a tema il ruolo dei parlamenti e dell'azione parlamentare legato alla giustizia, guardando alla condizione della donna.

“Mettere la donna al centro, ribaltare le gerarchie ingiuste, rendere la giustizia davvero inclusiva”. Lo chiede Gemma Cesarini, intervenendo al Forum sui Diritti delle Donne e la Parità di Genere. Davanti alla Comunità interparlamentare, riunita per la 150esima Assemblea della UIP, richiama al coraggio, nel promuovere leggi vincolanti, programmi educativi trasformativi, azioni parlamentari per e con le donne, perché siano protagoniste. La parità di genere – sottolinea – non è un'utopia, ma una scelta politica da portare avanti in maniera corale. E declina il caso dell'Afghanistan, laddove lega il rispetto e la difesa dei diritti alla pace.

“Il conflitto in Afghanistan – dice - rappresenta una ferita aperta e profonda che pesa sulla comunità internazionale. In quel Paese, come in altri paesi, dallo Yemen all'Iran e altre diverse aree dell'Africa e dell'Asia, i diritti delle donne vengono quotidianamente calpestati. Non si tratta di tradizione, di cultura o di religione, si tratta di oppressione. Non possiamo esportare con la forza la democrazia, ma possiamo sostenere percorsi di dialogo, iniziative di cooperazione internazionale e ascoltare ogni voce che da dentro grida diritti, libertà e dignità. L'accesso all'istruzione, la partecipazione alla vita pubblica non sono gentili concessioni, ma sono diritti da garantire. Dove vengono calpestati questi diritti non c'è spazio per una pace vera e duratura”.

Nel video, l'intervista a Gemma Cesarini, delegata sammarinese alla UIP

