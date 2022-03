Assemblea UIP Climate Change, Rossi: “Energie sostenibili, San Marino sia esempio per il mondo”

Si dibatte sulla proposta di risoluzione che chiede ai parlamentari di sollecitare i Governi perché dialogo e diplomazia portino alla de-escalation. Dalla Nuova Zelanda – che ha chiesto il punto d'urgenza sull'invasione dell'Ucraina, con anche il voto di San Marino – l'appello alla pace tra tutti i Paesi. Condanna all'aggressione viene dalla maggioranza delle delegazioni, mentre unanime la preoccupazione per i civili, con la richiesta di corridoi umanitari per l'accoglienza dei profughi. Se Turchia e Cina guardano alla necessità di riportare il conflitto sul canale del dialogo, da Israele viene l'impegno di portare avanti il ruolo di mediatori.

In mattinata, i lavori del Forum dei Giovani Parlamentari sul loro ruolo in relazione al tema in testa a questa edizione, quello dei cambiamenti climatici, con l'intervento dei tre delegati sammarinesi, Giovanni Zonzini, Marica Montemaggi e Matteo Rossi. “Climate change – hanno detto – che impone di studiare soluzioni sostenibili di approvvigionamento energetico, facendo di San Marino un esempio per tutto il mondo. La sfida – hanno sottolineato – sarà quella di individuare risorse ed idee per un programma di riqualificazione energetica incentrato sulle rinnovabili, accessibile; nell'obiettivo di una maggiore autonomia energetica, contribuendo alla riduzione globale delle emissioni”.

Nel video, l'intervista a Matteo Rossi, Delegazione sammarinese Assemblea Unione Interparlamentare