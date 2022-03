Assemblea UIP condanna invasione russa, Zonzini: “Ribadita neutralità attiva di San Marino” Marica Montemaggi interviene, per San Marino, nel dibattito sul 'Climate Change'. L'Assemblea dell'Unione Interparlamentare, in corso a Bali, approva la risoluzione di condanna dell'invasione dell'Ucraina proposta dalla Nuova Zelanda

Fermare l'attacco violento, utilizzare dialogo e diplomazia per arrivare alla fine di una guerra, che rappresenta una minaccia alla stabilità e alla sicurezza globale. E' l'impegno assunto tramite risoluzione e che ora i delegati dell'Unione Interparlamentare porteranno ai rispettivi parlamenti, per una azione congiunta. La posizione di San Marino in evidenza anche nell'intervento di Giovanni Zonzini in Commissione Pace e Sicurezza. “Ho espresso la preoccupazione del nostro Paese per la continua escalation dei conflitti armati, di recente purtroppo anche in Europa – dice Zonzini - ribadendo la nostra condanna alla aggressione russa, ma anche il nostro status di neutralità attiva e dunque la nostra apertura sempre al dialogo nonché l'auspicio per una soluzione rapida e diplomatica del conflitto in corso”.

Prosegue, intanto, il dibattito sul tema del Cambiamento Climatico, domani il voto sulla risoluzione. Rappresenta San Marino Marica Montemaggi, che dal podio evidenzia come “pandemia e guerra impongano scelte emergenziali, incidendo sulla autonomia dei Paesi per tanti aspetti, anche sul fattore energetico”. Porta la realtà della Repubblica, che non disponendo di proprie risorse, individua nella fonti rinnovabili “l'unica alternativa per garantire un minimo di autonomia energetica” - dice e per il Titano, viste le sue dimensioni, “vede la possibilità concreta di divenire uno dei primi Paesi al mondo ad emissione zero o “carbon-negative”. Lotta al cambiamento climatico che - osserva Marica Montemaggi – passa anche dalla “riconversione progressiva alla agricoltura bio”. Riconosce la necessità di coinvolgere giovani e cittadini per il cambiamento, ma anche la necessità che multilateralismo e cooperazione globale parlino una sola lingua e perseguano lo stesso obiettivo.

Nel video, l'intervista a Giovanni Maria Zonzini, membro delegazione SM Assemblea Unione Interparlamentare

