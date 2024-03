Assemblea UIP, Pelliccioni porta la sfida del cambiamento climatico 148esima Assemblea dell'Unione Interparlamentare. La delegazione a Ginevra per 4 giorni di lavoro, con gli interventi dei membri del Gruppo Nazionale Sammarinese nelle varie Commissioni.

“San Marino è presente – dice Michela Pelliccioni da Ginevra - e porterà il suo contributo per quanto riguarda il tema dell'azione parlamentare per il cambiamento climatico”.

148esima Assemblea della Uip: dibattito generale sul tema della pace e, in parallelo, i lavori delle Commissioni. Cambiamento climatico, “Un tema strategico, a livello interno e internazionale” - dice Michela Pelliccioni - che ricorda le recenti situazioni emergenziali, per poi passare in rassegna i numerosi interventi legislativi “sia in ambito di riqualificazione energetica, sia in ambito di mobilità sostenibile. Numeri in crescita – dice - con oltre 1700 impianti fotovoltaici sul territorio e l'ottimo riscontro per il bando della prima comunità energetica sugli immobili pubblici. Ed esplicita l'ottica da adottare nella sfida dello sviluppo sostenibile:

“Tutto questo lo dobbiamo affrontare come opportunità e non solo come valutazione di spesa – commenta - anche per creare un'opportunità di investimento verso San Marino, per quelle aziende ad alto contenuto tecnologico che vorranno venire ad investire nel nostro paese per l'economia Green”.

Nel video, l'intervista di Michela Pelliccioni, membro del Gruppo Nazionale presso l'UIP

